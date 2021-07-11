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Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в регионах

Большую часть средств направят на продолжение работ по ликвидации последствий паводков в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и ЕАО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам около 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"Около 1,2 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах", - указано в тексте.

Уточняется, что средства получат девять регионов. Более 1 млрд рублей направят на продолжение работ по ликвидации последствий паводков в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и ЕАО. Кроме того, для Липецкой и Орловской области, а также для Северной Осетии средства будут выделены на финансирование значимых для территорий проектов.

На опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в 2021 году уже было направлено 130 млрд рублей, добавили в пресс-службе.

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