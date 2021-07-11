Янтарный самородок весом 1,1 кг добыли под Калининградом и назвали "Рыбачок"

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Самородок янтаря весом более 1,1 кг добыли на карьере Калининградского янтарного комбината (КЯК, контролируется "Ростехом") в поселке Янтарный и назвали "Рыбачок" в честь Дня рыбака, который отмечается в РФ во второе воскресенье июля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба КЯК.

"Работники Приморского карьера комбината добыли самородок в пятницу, 9 июля. Вес янтаря на момент добычи составил 1 190 граммов. Согласно корпоративной традиции, самородок получил имя "Рыбачок". Название выбрано в преддверии празднования Дня рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник рыболовов выпал на 11 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Рыбачок" стал восьмым самородком 2021 года. 4 июля на комбинате добыли самородок весом 1 134 грамма. Его назвали "Калининградец" в честь 75-й годовщины образования Калининградской области. Самый тяжелый камень этого года "Благословение" весом 2 424 грамма был добыт 21 июня. В 2020 году был поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков, их число достигло 20. В 2017-2019 годах добывали 17-18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало пяти-шести в год.

Все самородки весом более 1 кг подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Не получившие статуса драгоценных камней могут быть реализованы в рамках специализированных аукционов, либо выставлены на туристических объектах Калининградского янтарного комбината. Уникальный янтарь можно увидеть в залах "Янтарная палата" в Калининградской области, а также в недавно открытой в Москве "Янтарной Галерее".

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры, в 2022 году ему исполнится 75 лет. Предприятие является одним из старейших в Калининградской области. Комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря. В 2020 году комбинат добыл 525 тонн янтаря. Это исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, который разрабатывается с 1976 года.