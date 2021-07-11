Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря вашему нелегкому, самоотверженному труду рыбохозяйственный комплекс развивается, обеспечивает продовольственную безопасность страны, а также функционирование пищевой и перерабатывающей промышленности, гражданского судостроения. Главное - поставляет миллионам наших граждан свежую и качественную рыбную продукцию", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил необходимость уделять особое внимание "привлечению инвестиций, развитию производства аквакультуры, внедрению новых технологий добычи", а также созданию современных логистических центров и портовой инфраструктуры, обновлению промысловых и научно-исследовательских судов, строительству перерабатывающих заводов, восстановлению водного биоразнообразия. Глава правительства выразил уверенность в том, что профессионализм работников отрасли поможет им реализовать намеченные планы.

День рыбака отмечается в России во второе воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.