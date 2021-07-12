"Известия": разработчики беспилотников просят отозвать проект о полетах дронов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем (БАС) AeroNext направила в Минтранс, Минэкономразвитя и Минпромторг обращение с просьбой отозвать проект Минтранса, который вносит изменения в регулирование дронов. Законопроект предполагает сертифицирование компонентов "легких" дронов массой от 250 г до 25 кг и их оснащение специальным оборудованием для наблюдения и прерывания полета в случае необходимости, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации.

Проект Минтранса вводит платную сертификацию для разработчиков БАС, изготовителей оборудования для радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, компаний, обслуживающих полеты и образовательных организаций, ведущих подготовку специалистов по эксплуатации беспилотных воздушных судов в случае использования тех в коммерческих целях. Кроме того, должны появиться сертификационные центры, испытательные лаборатории и эксперты по приемке.

Представители бизнеса полагают, что законопроект Минтранса выступает более сложной редакцией его прошлогодней инициативы, не поддержанной рабочей группой по законодательству и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы "Аэронет" и получившей отрицательное заключение Минэкономразвития по результатам оценки регулирующего воздействия.

"По мнению ассоциации AeroNext, принятием законопроекта будут перечеркнуты все усилия предыдущих лет по совершенствованию законодательства в отношении БАС, будет фактически блокирован высокотехнологичный рынок разработки и производства отечественных БАС и предоставления услуг с их использованием", - говорится в письме, имеющимся в распоряжении у газеты. Однако, разумное регулирование необходимо. Отсутствие нормативно-правовой базы замедлит развитие отечественного рынка беспилотных систем, добавили в ассоциации.

Решения, предусмотренные законопроектом, направлены на повышение безопасности полетов, а также жизни граждан и имущества. Доработка редакции законопроекта возможна в рамках установленных законодательством процедур, сообщили изданию в Минтрансе. В Минэкономразвития и Минпромторг письма ассоциации пока не поступали, уточнили газете в министерствах.