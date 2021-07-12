В Приморье создали комплексную услугу по классификации гостиниц и консультации отельеров

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Комплексная услуга по бесплатной классификации "звездности" гостиниц и консультационной поддержке отельеров начала действовать в Приморье. Об этом в понедельник сообщается на сайте центра "Мой бизнес".

"Приморских отельеров приглашают пройти бесплатную классификацию гостиниц. По итогам процедуры предприятие будет отнесено к одной из категорий по системе звезд, а также получит консультационную поддержку. Соответствующая комплексная услуга появилась на сайте центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе центра ТАСС сообщили, что бесплатно проводить классификацию отелей в регионе начали в апреле прошлого года, за это время сертификаты получили 152 гостиницы. Больше всего -116 - мест размещения гостей региона получили категорию "без звезд", в категории "одна звезда" зарегистрировано одно предприятие, "две звезды" получили 23 гостиницы, "три звезды" - 11 отелей, одна гостиница имеет сертификат на "четыре звезды".

Услугу в регионе запустили в рамках антикризисных мер по поддержке пострадавших от пандемии отраслей экономики. Теперь у предпринимателей появилась возможность дополнительно получить еще и рекомендации о том, как доработать сервис. Классификация стала обязательной для всех гостиниц, независимо от количества номеров, с 1 января 2021 года. Цель классификации - укрепление доверия потребителей к оценке гостиниц и увеличение туристического потока.

"Один из плюсов такой классификации для предпринимателей, - что в ходе выездной проверки они получают рекомендации от специалистов-экспертов, что им стоит улучшить при оказании гостиничных услуг. Например, приобрести обязательный инвентарь, упорядочить документооборот или ввести новые услуги", - рассказала эксперт Приморского центра сертификации Ольга Пампушина.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.