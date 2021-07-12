В Сингапуре заявили, что заинтересованы в диверсификации импорта за счет продуктов из РФ

СИНГАПУР, 12 июля. /ТАСС/. Сингапур заинтересован в диверсификации импорта и экспорта продуктов питания, в том числе за счет поставок продовольствия из России. Об этом заявил в понедельник второй министр торговли и промышленности Тань Си Лэн во время деловой миссии российских компаний - экспортеров продукции агропромышленного комплекса с Сингапуром.

"Правительство стремится к диверсификации поставок продуктов питания. Мы считаем возможным ввоз мясной продукции из России, в том числе мяса птицы, а также чая", - сказал представитель ведомства. Второй министр отметил, что "Сингапур подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом". "Мы надеемся, что это позволит сократить издержки при ведении бизнеса".

По его словам, в республике "также заинтересованы, чтобы российские компании экспортировали через Сингапур в другие страны Азии свою продукцию".

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин подчеркнул, что, "хотя товарооборот между странами сельхозпродукции в прошлом году вырос в 1,5 раза, показатели пока не соответствуют существующему потенциалу". "Россия, - добавил он, - вошла в число ведущих экспортеров продовольствия, а Сингапур является ведущим хабом распространения продукции в регионе". Замминистра также выразил надежду на скорейшее устранение проблемы по ограничениям поставок мясной продукции в Сингапур.