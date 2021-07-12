Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Первые на этой неделе торги на фондовых рынках материкового Китая завершились ростом основных индексов. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована в понедельника сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite вырос на 0,67%, до отметки 3 547,84. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,68%. Все основные индексы продемонстрировали позитивную динамику, кроме энергетики и недвижимости, которые опустились на 1,90% и 0,49% соответственно.

В плюсе прошли торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component вырос на 2,14%, до отметки 15 161,52. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 ушел вверх на 1,25%.

Рост котировок отмечен на фоне опубликованного 9 июля вечером заявления Народного банка Китая о планах снижения с 15 июля нормы резервирования для банков на 50 базисных пунктов. По словам председателя Совета директоров финансовой компании "Хайдао цзычань" Чжан Жуя, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь", предстоящее понижение ставки не окажет значительного влияние на движение капитала на фондовом рынке или котировки ценных бумаг в отдельных секторах.

В свою очередь главный аналитик финансовой компании Essence Securities Чэнь Го считает, что понижение ставки позволит снизить затраты на корпоративное финансирование предприятий, а также восполнить недостаток ликвидности в будущем. По его мнению, опасения ряда инвесторов относительно спада в экономике пока также не имеют очевидных оснований.