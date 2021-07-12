Эксперт: Россия может заработать до $50 млрд ежегодно на проектах по поглощению углерода

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия может заработать до $50 млрд ежегодно после введения европейского "пограничного корректирующего углеродного механизма" (CBAM) на проектах по поглощению углерода. Об этом ТАСС рассказал директор Институт права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

"Объем доходов от проектов по поглощению углерода, которые могут быть доступны России, оценивается в $50 млрд ежегодно. Готовящийся европейский регламент СВАМ будет фактически означать создание рынка углеродных квот. Российскиму бизнесу и правительству необходимо в кратчайшие сроки начать подготовку к такому развитию событий. При правильном подходе у России больше шансов заработать на формирующемся рынке торговли выбросами, чем потерять", - отметил Иванов.

По словам Алексея Иванова, один из эффективных способов генерации единиц сокращения выбросов - это развитие карбонового земледелия - новой индустрии, направленной на улавливание из атмосферы углерода сельскохозяйственными и лесными растениями и его депонирование в почве, а также на снижение выбросов парниковых газов в растениеводстве.

Эксперт отметил, что 14 июля 2021 года Европейская комиссия должна представить предложение по структуре "пограничного корректирующего углеродного механизма", суть которого сводится к взиманию сбора с ввозимой на территорию ЕС продукции с высоким углеродным следом. Согласно опубликованному документу, под действие механизма подпадет импортируемая в ЕС продукция цементной, металлургической, сталелитейной и алюминиевой отраслей промышленности, некоторые удобрения и электроэнергия. Экспорт продукции нефтегазового сектора сбором облагаться не будет. Механизм предусматривает покупку сертификатов на выбросы, "заключенные" в импортированной за год продукции, и их сдачу уполномоченному органу до 31 мая следующего года. Если оценить фактический объем выбросов по ввозимой продукции невозможно, будут применяться нормативные значения выбросов, рассчитанные по 10% соответствующих предприятий ЕС с наихудшими показателями по выбросам. Объем выбросов по импортируемой электроэнергии по умолчанию рассчитывается по нормативам, установленным исходя из средневзвешенной углеродоемкости производства электроэнергии из ископаемых видов топлива в ЕС. Расчет по фактическим выбросам возможен только при выполнении ряда условий. Сумма платы за выбросы будет соответствовать стоимости выбросов в системе торговли выбросами ЕС. За неисполнение требований по сдаче необходимого количества сертификатов предусмотрен штраф в троекратном размере.

По данным Института права и развития ВШЭ-Сколково и Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, в 2019 году Россия экспортировала товаров, подпадающих под действие нового регламента СВАМ, на сумму $6,5 млрд. Для товаров измеряемых тоннами, это 11,3 млн тонн, плюс 14 ТВт/ч электроэнергии. На каждую тонну, в зависимости от продукции, приходится 2-3 тонны парниковых газов. В сумме получается 30-40 млн тонн "экспортируемых" выбросов. Таким образом, отечественные экспортеры будут вынуждены платить около $1,9 млрд сборов в год, из расчета $50 за тонну CO2. Эти суммы относятся к первым годам действия налога, в дальнейшем отдельные российские компании имеют потенциал пересмотра коэффициентов согласно фактическим выбросам в сторону снижения.