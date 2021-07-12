Самолеты внутренних рейсов смогут заправляться топливом на Хайнане на льготных условиях

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Обслуживающие внутренние рейсы авиакомпании теперь могут осуществлять дозаправку самолетов в аэропортах южной китайской провинции Хайнань хранящимся на таможенных складах топливом на льготных условиях. Об этом, как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", говорится в совместном постановлении Министерства финансов КНР, Главного таможенного управления и Главного управления гражданской авиации Китая.

Соответствующие ведомства указали на необходимость немедленной реализации положений, регулирующих дозаправку воздушных судов в свободном торговом порту провинции. Как пишет ресурс, теперь самолеты, обслуживающие внутренние китайские рейсы, при дозаправке будут освобождаться от таможенных пошлин, НДС и акцизов на топливо. Что касается международных рейсов, а также рейсов, связывающих провинцию с Гонконгом, Макао и Тайванем, такие самолеты тоже смогут осуществлять дозаправку хранящимся на складах топливом в соответствии с действующими положениями, если выполняющие их китайские компании подпадают под льготные условия, пишет ресурс.

Воздушные перевозки являются основным видом транспорта для внутреннего и международного сообщения на Хайнане. Авиация играет ключевую роль в построении в провинции свободного торгового порта. Политика льготной дозаправки позволит авиакомпаниям сократить операционные расходы на обслуживание рейсов, что будет способствовать развитию рынка воздушных перевозок в провинции Хайнань.