Стоимость литра бензина Аи-92 в России за неделю выросла на 8 копеек

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 5 по 9 июля 2021 года увеличились на 8 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,75 руб. за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 9 коп. и составили 49,21 руб. за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 8 коп., до 50,09 руб. за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Сибирском и Центральном федеральных округах - на 10 коп., до 45,85 и 45,28 руб. за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 55 499 руб. за тонну, что на 634 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 541 руб. - до 55 645 руб. за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Северо-западном, Центральном, Южном, Приволжском и Сибирском федеральном округах - на 10 коп., до 49,34, 49,05, 51,12, 48,53 и 48,37 руб. за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 58 798 руб. за тонну, что на 1 249 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 996 руб. - до 58 406 руб. за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 669 руб. и составила 59 тыс. 235 руб. за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.