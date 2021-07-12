Путин 12 июля встретится с Титовым

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и заслушает его ежегодный доклад. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле. "Сегодня на докладе у президента будет наш бизнес-омбудсмен Борис Титов", - сказал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что эта встреча давно ожидалась и готовилась. Планируется, что на ней Титов представит свой ежегодный доклад.

Помимо этого у Путина в понедельник запланированы внутренние встречи и совещания.