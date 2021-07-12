{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 12 июля встретится с Титовым

Президент заслушает ежегодный доклад бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и заслушает его ежегодный доклад. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле. "Сегодня на докладе у президента будет наш бизнес-омбудсмен Борис Титов", - сказал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что эта встреча давно ожидалась и готовилась. Планируется, что на ней Титов представит свой ежегодный доклад.

Помимо этого у Путина в понедельник запланированы внутренние встречи и совещания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичТитов, Борис Юрьевич
"Яндекс.Новости" запустят дайджест новостей с монетизацией для СМИ
Сервис также намерен бороться с кричащими заголовками СМИ и накрутками
Читать полностью