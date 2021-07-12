Bloomberg: власти России обсуждают меры по увеличению налоговых выплат добывающих компаний

ТАСС, 12 июля. Российские власти рассматривают возможность изменения налога на добычу полезных ископаемых в качестве долгосрочной меры, которая должна прийти на смену временной экспортной пошлине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ставки налога, вероятнее всего, будут привязаны к ценам на сырье. Источники агентства утверждают, что окончательное решение по налоговым изменениям ожидаются после сентябрьских выборов в Государственную думу, а вступление изменений в силу намечено уже на 2022 год. При этом собеседники Bloomberg отметили, что другие меры получения прибыли с добычи полезных ископаемых продолжают обсуждаться.

Ранее вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что кабмин разработает постоянно действующие механизмы налогового регулирования ситуации с ростом цен на металлы. Белоусов отметил, что ожидаемые изменения налогового регулирования будут касаться ситуации на рынке по меньшей мере до 2024 года.