Предприниматели в ЗАТО Мурманской области смогут получить льготные кредиты под 4%

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в закрытых территориальных образованиях (ЗАТО), введут в Мурманской области с 15 июля, сообщил в понедельник глава региона Андрей Чибис. Предприниматели смогут получить кредиты до 3 млн рублей на льготных условиях.

"Вводим дополнительную меру поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес на закрытых территориях. Это льготный микрозайм под 4% сроком до трех лет", - сказал Чибис, отметив, что соответствующее решение было принято по итогам встреч с представителями регионального бизнес-сообщества.

Сумма микрозайма на пополнение оборотных средств составит до 2 млн рублей, на инвестиционные цели - до 3 млн рублей. При этом залог по кредиту будет составлять 50%, а не 100%, как для остальных получателей.

Чибис также напомнил, что правительство России утвердило программу льготного кредитования на создание объектов туристской инфраструктуры. Кредиты на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов, пригодных для проживания туристов, будут предоставляться по ставке от 3 до 5% годовых на срок до 15 лет.