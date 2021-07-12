Титов назвал эффективными госмеры, принятые для бизнеса в пандемию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов назвал меры, принятые государством для поддержки бизнеса в пандемию коронавируса, эффективными и взвешенными. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя", - сказал он в ответ на просьбу президента оценить, насколько были эффективны меры по поддержке бизнеса и предпринимательства.

Титов особо отметил осторожное отношение к закрытию бизнеса. Он также добавил, что во второй половине 2020 года практически восстановился малый и средний бизнес, однако первый квартал 2021 года оказался не таким успешным, связав это с экономией граждан.