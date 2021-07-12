Трутнев считает необходимой локализацию судостроения на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о необходимости переходить к локализации судостроения на Дальнем Востоке.

"Объединенной судостроительной корпорации", прежде всего, министерству промышленности сейчас надо заниматься локализацией, надо создавать проекты, которые адаптированы на российские заводы, российское производство. И то, что мы сдвинулись, начали строительство с более низкой степени локализации и постепенно будем ее повышать, мне кажется логичным и нормальным процессом. Если бы мы просто поставили задачу - давайте сделаем все до последней гайки отечественное, мы бы отстали на несколько лет", - сказал Трутнев в понедельник при посещении Хабаровского судостроительного завода.

По словам полпреда, разработанный по поручению президента РФ механизм "квоты в обмен на инвестиции" работает, дает рабочие места, помогает подняться предприятиям, которые "были в сложном состоянии". "Польза от всего этого, вне всякого сомнения, есть", - подчеркнул он.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

В частности, крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.