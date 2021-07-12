Титов предложил Путину вернуть программу ФОТ, если вновь возникнут сложности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов считает, что кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0) была эффективной мерой в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В случае новых сложностей стоит подумать о продлении этой меры, сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Очень эффективная мера была - это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован, не одна сотня миллиардов рублей была бизнесу предоставлена в качестве кредитов. Наибольшая часть не была возвращена, потому что предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег. Хотелось бы думать, что, если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап - эту меру реализовать", - сказал он.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.