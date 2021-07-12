Нижегородская область реструктуризирует бюджетный кредит на 9,7 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Бюджетный кредит в размере 9,7 млрд рублей реструктуризирует до 2029 года Нижегородская область. Это позволит сэкономить около 500 млн рублей на обслуживании госдолга, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Министерство финансов РФ одобрило заявку правительства Нижегородской области о реструктуризации до 2029 года бюджетного кредита в сумме 9,7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, задолженность будет погашаться в 2021-2024 годах в размере 5% суммы, или по 485 млн рублей ежегодно, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - по 1,5 млрд рублей.

По словам губернатора Нижегородской области, это позволит региону сэкономить на обслуживании госдолга около 500 млн рублей за 2021 2029 годы. "Кроме того, высвобождаемые в 2021 году в результате реструктуризации средства в объеме 9,2 млрд рублей должны быть направлены в 2021-2024 годах на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов. Поддержка предпринимателей жизненно важна для развития экономики региона и создания новых рабочих мест, что влияет на улучшение жизни граждан в целом", - приводятся в сообщении слова губернатора Глеба Никитина.

В декабре 2020 года Нижегородской области был предоставлен кредит из федерального бюджета в размере 9,7 млрд рублей для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ под 0,1% годовых со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послании Федеральному Собранию предложил правительству РФ провести реструктуризацию данных кредитов до 2029 года.

По данным Минфина области, на 1 июля госдолг региона составляет 68 млрд 329,7 млн рублей, из которых 28,6 млрд рублей - это бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ, еще 39,5 млрд рублей - это долговые обязательства по государственным ценным бумагам и 174,7 млн рублей - по государственным гарантиям.