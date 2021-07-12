Сенатор Джабаров назвал очередной ошибкой продление Евросоюзом антироссийских санкций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продление действия санкций Евросоюза в отношении России является ошибочным решением, ответные санкции РФ продолжат действовать. Об этом ТАСС заявил в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это ошибочное решение Евросоюза, очередная ошибка, рано или поздно они все-таки поймут, что надо искать пути возобновления отношений, поднятия их на достойный уровень вместо того, чтобы заниматься дискриминацией России и российской экономики", - сказал он.

"У нас ответные санкции тоже продолжат, конечно, действовать, раз они ничего не меняют [в своей санкционной политике в отношении РФ]", - добавил сенатор. Парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что Евросоюз не избавился "от порочной практики штамповки санкций, их автоматического продления на каждые полгода". "Ничего хорошего это не дает, не способствует возобновлению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом, тем более с учетом продолжающейся пандемии, кризиса мировой экономики", - подчеркнул Джабаров.

По его мнению, пока не будет подвижек в отношениях между Россией и США, Евросоюз будет автоматически продлевать санкции, "солидаризируясь со своим главным партнером - Вашингтоном".

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД распространил заявление о том, что Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.