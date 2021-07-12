Внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-май увеличился на 19%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Нижегородской области за первые пять месяцев 2021 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $3,52 млрд. Об этом в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19%. Основной прирост по товарообороту пришелся за счет увеличения на 25% внешнеторговых операций со странами дальнего зарубежья. На данную группу стран приходится 76%, или $2,67 млрд от всей суммы товарооборота. Прежде всего, это Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия и Индия", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что Нижегородская область считается промышленным регионом, поэтому в первую очередь экспортируют за рубеж продукцию машиностроительной, химической и металлургической промышленности, продовольственных товаров и сырья. По результатам января-мая 2021 года торговыми партнерами Нижегородской области стали почти 120 стран, среди которых Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция, Германия и другие страны.