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Ростовские аграрии собрали 1 млн тонн зерна в рамках уборочной кампании

В рамках уборки ранних зерновых в регионе предстоит убрать 3,25 млн га полей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области собрали первый миллион тонн зерновых в рамках уборочной кампании этого года. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Instagram.

Ранее сообщалось, что в рамках уборки ранних зерновых в Ростовской области предстоит убрать 3,25 млн га полей.

"Есть первый миллион тонн зерна нового урожая! Хозяйства Ростовской области обработали 277 тысяч га", - сообщил он, отметив, что урожайность сохраняется на уровне, превышающем прошлогодний.

В 2020 году первый миллион тонн зерновых был собран на несколько дней раньше, 3 июля. Вместе с тем, сев также начинался на три недели раньше. По словам аграриев, на протяжении последних лет в регионе из-за засушливой погоды уборка начиналась раньше, в 2021 году уборочная страда пришла в норму после обильных дождей.

В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области был самым большим в стране и составил более 12,6 млн тонн.

Объемы уборки ранних зерновых в этом году незначительно отличаются от прошлогодних, когда было убрано 3,22 млн гектаров полей.

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Голубев, Василий ЮрьевичРостовская область
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