Новый грузовой рейс между Хайнанем и Филиппинами открылся в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Филиппинская авиакомпания Royal Air Philippines открыла новый грузовой рейс между Филиппинами и китайской провинцией Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, рейс будет осуществляться между филиппинским международным аэропортом Кларк (провинция Пампанга), хайнаньской воздушной гаванью Мэйлань (город Хайкоу) и еще одним филиппинским аэропортом Давао. Он будет летать трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам.

На нем будут использоваться самолеты Airbus А319. Первый такой рейс состоялся 10 июня и доставил на Филиппины 9 тонн товаров, заказанных посредством площадок электронной торговли. В ближайшем будущем он также будет перевозить морепродукты и другую продукцию.

В этом году аэропорт Мэйлань открыл новые международные и региональные грузовые рейсы с Австралией, Германией, Гонконгом, Индонезией, Италией, Республикой Корея, Россией, Сингапуром, Филиппинами и Францией.