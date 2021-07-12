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Главный индекс Франкфуртской биржи достиг исторического максимума

Речь идет об отметке в 15 806,9 пункта

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, незадолго да закрытия торгов в понедельник достиг самого высокого уровня в своей истории - 15 806,9 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Таким образом, после стремительного роста в пятницу фондовый рынок Германии продолжил положительную динамику в начале недели. После достижения рекордного показателя DAX немного снизился и на закрытии торгов составил 15 790,51 пункта. По мнению аналитиков, причиной подобного роста стали неожиданно высокие предварительные экономические показатели компаний за прошедший квартал.

Предыдущий максимум DAX равнялся 15 803 пункта.

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