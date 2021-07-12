В Минэнерго США заявили, что в стране в августе увеличится добыча сланцевой нефти

ТАСС, 12 июля. Рост добычи сланцевой нефти в США в августе по отношению к июлю составит 42 тыс. баррелей - до 7,907 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в июле оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 7,865 млн б/с против оценки в 7,803 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в двух из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 53 тыс. баррелей, до 4,7 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 2 тыс. баррелей также ожидается в формации Аппалачи, до 133 тыс. б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими июньскими данными ожидается в четырех нефтеносных районах. В Баккеновской формации добыча сланцевой нефти в июле снизится на 3 тыс. баррелей, до 1,113 млн б/с, в Найобрарской формации - также на 3 тыс. баррелей, до 537 тыс. б/с. На 4 тыс. б/с может упасть добыча в формации Игл-Форд, до 1,039 млн б/с. В формации Анадарко ожидается снижение на 3 тыс. баррелей, до 351 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне - 34 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 30 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей. Прогноз на 2022 год повышен на 6 тыс. баррелей, до 11,85 млн б/с.