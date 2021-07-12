Макрон считает возможным достижение для Франции роста ВВП в 6% в 2021 году

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. ВВП Франции должен достичь в нынешнем году уровня роста в 6%. Об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон в телеобращении. Трансляцию вели основные телеканалы Франции.

"Мы ожидаем роста ВВП в 6%", - сказал Макрон, подчеркнув при этом, что таким образом Франция "будет пребывать в лидирующей группе европейских экономик". Ранее правительство страны ориентировалось на показатель в 5%. Теперь оно сделало прогноз, аналогичный высказанному две недели назад мнению Европейской комиссии, а также французского Национального института статистики и экономических исследований. "Банк де Франс" однако считает, что рост ВВП составит в 2021 году 5,75%.

"Взятый мною в марте 2020 года курс на восстановление экономики любой ценой, позволил нам защитить наши предприятия и фирмы, защитить занятость", - заявил французский лидер. "В прошлом году мы в связи с пандемией потеряли 300 тыс. рабочих мест. В этом же году мы уже восстановили 187 тыс. мест", - добавил он.

"Мы достигли невиданного с рекордного 2006 года уровня по числу заключенных постоянных трудовых контрактов в таких ранее пострадавших от пандемии областях как гостиничный сектор, культурно-развлекательный бизнес, рестораны, туризм, спорт", - сообщил французский лидер.

В то же время, говоря о санитарно-эпидемической ситуации, он предупредил: "Нам придется жить в условиях коронавируса еще многие месяцы, в том числе и в 2022 году". Макрон призвал население активнее проходить вакцинацию, сообщив, что уже с этого понедельника страна располагает 9 млн доз препаратов против коронавируса.