Отделения Минэнерго Белоруссии сообщили о плановых отключениях электроэнергии в стране

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Плановые отключения электроэнергии проходят по всей Белоруссии. Энергетики сообщили, что это связано с ремонтными работами.

На официальных сайтах областных отделений министерства энергетики размещены недельные графики отключения электричества. РУП "Минскэнерго" выложило график планового отключения электричества с 12 по 23 июля в белорусской столице и Минской области. В Минске по ряду адресов свет временно будет отсутствовать в основном в рабочее время с 09:00 до 17:00.

Аналогичная ситуация складывается и в других районах республики. Информацию о дате, длительности и причине отключения электроэнергии в доме можно найти на сайтах РУП "Облэнерго" всех шести областей.