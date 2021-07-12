WSJ: финдиректора компании Трампа отстранили от руководства некоторых дочерних структур

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Финансовый директор компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, был отстранен от руководства рядом ее дочерних структур после предъявления ему обвинений в нарушении налогового законодательства. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Речь идет об Аллене Вайссельберге, который работал в Trump Organization около 40 лет и является ее финансовым директором. В начале текущего месяца компании и Вайссельбергу лично были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов.

По сведениям источников газеты, после предъявления обвинений Вайссельберг был отстранен от управления некоторыми дочерними структурами Trump Organization. В их числе фирма, которая отвечала за выплату заработной платы сотрудникам контролирующей компании. Кроме того, Вайссельберг перестал быть руководителем компании, имеющей финансовые связи с принадлежащим Трампу полем для гольфа в Шотландии.

Источники издания отметили, что Вайссельберг, как ожидается, по-прежнему будет финансовым директором Trump Organization. Вместе с тем в компании могут произойти некие изменения в структуре руководства, говорится в публикации.

Расследование в отношении компании Трампа проводит прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс, а также генпрокурор одноименного штата Летиция Джеймс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент, являющийся республиканцем, отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении его самого и его сторонников.