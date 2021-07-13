Объем внешней торговли Китая в I полугодии вырос на 37,4%

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая в первой половине текущего года вырос в годовом исчислении на 37,4%, составив $2,785 трлн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе-июне увеличился на 38,6%, до $1,518 трлн. Импорт вырос на 36%, до $1,266 трлн.

Объем торговли Китая и США

Товарооборот Китая и США в первой половине текущего года вырос в годовом исчислении на 45,7%, составив $340,8 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - июне увеличился на 42,6%, до $252,863 млрд. Импорт американской продукции вырос на 55,5%, до $87,942 млрд.