Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков в ДФО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков жителям Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровского края. Средства будут направлены на покупку квартир или восстановление жилья, сообщает пресс-служба кабмина во вторник.

"На помощь жителям Еврейской автономной области и Хабаровского края, пострадавшим из-за прошлогодних паводков, будет выделено более 1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в поврежденных помещениях", - говорится в сообщении.

Ожидается, что благодаря этим мерам будет закуплено около 13 тыс. кв. м жилья и отремонтировано около 4,9 тыс. кв. м, уточняет пресс-служба.

Минстрою поручено заключить все необходимые соглашения с региональными властями в течение 30 дней.

В 2020 году паводок в этих регионах Дальнего Востока начался в августе из-за продолжительных дождей. Власти вводили режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня на территориях Хабаровского края и ЕАО.