Трутнев поручил выяснить причины задержки строительства логистического центра в ЕАО

ТАСС, 13 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник поручил Минвостокразвития проанализировать за неделю причины, по которым в Еврейской автономной области (ЕАО) затянулось начало строительства транспортно-логистического центра при железнодорожном мосте Нижнеленинское - Тунцзян. При необходимости он попросил расторгнуть контракт с действующим подрядчиком, сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представительства президента на Дальнем Востоке.

"Встречайтесь с компанией, и я хочу в течение недели предложения - нам нужно или забирать этот участок, или компания начинает выполнять свои обязательства в полном объеме", - сказал Трутнев.

Как уточнил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, на участке проведена лишь отсыпка под строительство, а компания-подрядчик "Гарант" уже несколько раз откладывала дату начала строительства.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходятся на российскую сторону. Готовность объекта составляет 83,3%. Он рассчитан на пропуск составов по путям российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.