Число автомобилей на альтернативных источниках энергии на Хайнане превысило 81,5 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Общее число зарегистрированных в южной китайской провинции Хайнань автомобилей на альтернативных источниках энергии к середине текущего года достигло 81,5 тыс. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, доля автомобилей на альтернативных источниках энергии в общем количестве машин на острове к середине года достигла 5,09%, что в 1,5 раза превышает средний показатель по стране.

Как сообщает издание, только в первой половине текущего года на Хайнане было зарегистрировано 16,4 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии, что составляет 65,6% от годового плана.

Общее число автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также автомобили на водородных топливных элементах, начало стремительно расти в провинции Хайнань после принятия в 2019 году плана продвижения экологически чистого транспорта. В 2019 году таких машин на острове было около 12,8 тыс. единиц, а в 2020 году их число уже превышало 31,6 тыс.

В этом году власти Хайнаня планируют увеличить число автомобилей на альтернативных источниках энергии на дорогах провинции еще на 25 тыс. единиц, а также значительно расширить сеть станций для подзарядки электромобилей.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.