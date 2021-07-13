АСИ создаст институт сервисных уполномоченных в регионах для обратной связи по госуслугам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило отбор участников образовательной программы для региональных сервисных уполномоченных, соответствующий институт формируют для получения обратной связи от получателей государственных услуг. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АСИ.

"В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) стартовал отбор участников образовательной программы для региональных сервисных уполномоченных (сity service manager). Их задача - наладить взаимодействие между человеком и государством в социальной сфере, развитии городской и сельской среды, получать обратную связь об уровне клиентоориентированности от пользователей, специалистов и администраторов", - говорится в сообщении.

Такие уполномоченные также должны координировать проектирование и внедрение новых сервисных решений и технологий в социальной сфере вместе с региональными штабами и экспертными группами Национальной социальной инициативы (НСИ). Механизм НСИ создан, чтобы повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека.

Для сопровождения НСИ в Агентстве стратегических инициатив создали центр практик качества жизни, его специалисты консультируют региональные штабы и экспертные группы, куда входят вице-губернаторы, ответственные за соцполитику, министры образования, труда и здравоохранения, представители некоммерческих организаций, общественники и активные граждане.

"В рамках внедрения НСИ мы создаем новый прорывной институт работы по повышению клиентоориентированности в регионах - регионального сервисного уполномоченного. Он формируется для получения постоянной обратной связи от человека, получателя государственных услуг, а также от специалиста и администратора. Сервисные уполномоченные помогут нам улучшить как межведомственное взаимодействие, так и выявить их неудовлетворенные потребности и оценить опыт их взаимодействия с социальными учреждениями", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводятся в сообщении.

Об образовательной программе

Старт образовательной программе для региональных сервисных уполномоченных дадут 20 июля, она продлится до конца сентября включительно. Программа состоит из установочной сессии, онлайн-марафона по развитию когнитивных навыков, сервисного кэмпа, который пройдет очно в Нижнем Новгороде в рамках форума "Архипелаг 2121", и интернатуры в регионах под менторством сервисных менеджеров. Участники научатся проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, смогут создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

Во время внедрения целевых моделей НСИ в регионах также проведут комплексную оценку пользовательского опыта госуслуг и сервисов, будет создана система мониторинга качества соцуслуг и удовлетворенности жителей предоставляемыми сервисами, уточнили в пресс-службе.