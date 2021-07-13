В Оренбуржье построят комплекс по переработке растительных масел за 23,4 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Группа компаний НМЖК планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов, инвестировав в проект свыше 23,4 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Проект предусматривает строительство производственных мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. <…> Особенность проекта - выпуск масложировой продукции с высокой добавленной стоимостью. Для обеспечения комплекса сырьем будет построен элеватор мощностью единовременного хранения 120 тыс. тонн подсолнечника. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд, руб. Строительство комплекса планируется без привлечения бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Мощность комплекса, как уточнили в компании, позволит перерабатывать до 1 млн тонн сырья, производить до 450 тыс. тонн растительного масла и 390 тыс. тонн высокопротеинового шрота - кормового продукта для животных и птицы. Инвестиционным проектом также предусмотрен запуск производства фасованного растительного масла в потребительской таре - 125 тыс. тонн в год, майонезов и соусов - 80 тыс. тонн в год.

Холдинг, как отмечается в сообщении, готов приступить к строительству комплекса уже в третьем квартале 2021 года при условии выделения земельного участка. В начале 2023 года планируется запуск первой очереди маслоэкстракционного завода, а в 2025 году - выход проекта на полную мощность, запуск цехов рафинации масла, фасовки растительного масла, производства майонезов и соусов. По расчетам компании, проект позволит создать 521 новое рабочее место, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят около 2 млрд рублей.

"В соответствии с существующей процедурой мы подали наш проект с необходимым пакетом документов на рассмотрение в Минэкономразвития области. Нам известно о подписанном меморандуме между компанией Астон и правительством области о намерении строительства в Бузулуке маслоэкстракционного завода. Но, насколько нам известно, это был меморандум о намерениях, окончательного решения по площадке пока не принято. Поэтому мы рассчитываем, что региональные власти сбалансированно подойдут к решению и рассмотрят нашу заявку на конкурентной основе с учетом ожидаемых от реализации проекта эффектов для области, в том числе и для города Бузулука", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "НМЖК" Алексея Масленникова.

Строительство и запуск нового комплекса в Оренбуржье, как уточнили в пресс-службе компании, позволит нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж более чем на $300 млн. Основными направлениями экспорта станут Китай, европейские страны (Германия, Дания, Швеция, Прибалтика), страны Средней и Центральной Азии. По расчетам холдинга, реализация проекта повысит доходность сельхозпроизводителей региона, а также увеличит в три раза бюджетные поступления от масложирового сектора.