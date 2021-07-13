МЭА: сохранение уровней добычи в ОПЕК+ после июля усилит дефицит предложения нефти

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отсутствие компромисса стран - участников соглашения ОПЕК+ по уровням добычи нефти после июля лишь усилит дефицит предложения и сохранит волатильность, что не отвечает интересам ни производителей, ни потребителей нефти. Об этом говорится в июльском отчете МЭА, с которым ознакомился ТАСС.

"Заявление ОПЕК+ означает, что до тех пор, пока не будет достигнут компромисс, квоты на добычу останутся на уровне июля. В этом случае предложение на рынке нефти значительно сократится, поскольку после прошлогоднего спада из-за COVID-2019 спрос восстанавливается. Переизбыток мировых запасов нефти, накопившийся в прошлом году, уже преодолен, и в настоящее время запасы промышленности ОЭСР значительно ниже средних исторических показателей", - говорится в документе.

В МЭА подчеркнули, что рынки нефти, вероятно, останутся нестабильными до тех пор, пока не будет ясности в будущем сделки ОПЕК+.

"Нефтеперерабатывающие заводы быстро наращивают производство, чтобы удовлетворить более высокий спрос. Наши текущие балансы предполагают, что в III квартале 2021 года может произойти крупнейшее сокращение запасов сырой нефти по крайней мере за десятилетие", - отметили в отчете. По их данным, запасы топлива также могут сократиться из-за снятия пандемийных ограничений.

МЭА отмечает, что высокий уровень цены нефти, сложившийся из-за высокого спроса, может ускорить электрификацию транспортного сектора и будет способствовать ускорению энергоперехода, который подразумевает постепенный отказ от углеводородов в пользу зеленой энергетики. Ситуация на рынке нефти также способствует замедлению восстановления экономики, особенно в развивающихся странах.