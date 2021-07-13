Сергея Вологодского назначили заместителем генерального директора "Газпромбанк Лизинг"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сергей Вологодский с 12 июля назначен на должность заместителя генерального директора группы "Газпромбанк Лизинг". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сергей Вологодский, ранее занимавший должность вице-президента АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), 12 июля вступил в должность заместителя генерального директора "Газпромбанк Лизинг", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что на новой должности Вологодский возглавит работу по GR-направлению. В пул его обязанностей входит комплексное выстраивание отношений с федеральными и региональными органами власти, курирование инфраструктурных проектов, а также повышение эффективности регионального развития.

Глава группы Максим Калинкин, слова которого приводятся в пресс-релизе, считает, что с приходом Вологодского компания сможет выйти на новый уровень развития на рынке.

"Перед Группой "Газпромбанк Лизинг" стоят достаточно амбициозные задачи по наращиванию портфеля, повышению доходности и популяризации лизинга в новых сферах бизнеса. Мы рады, что Сергей присоединился к нашей команде. Благодаря его опыту в сфере государственного управления и поддержки бизнеса, Группе "Газпромбанк Лизинг" удастся выйти на новый уровень развития на российском рынке лизинга", - цитирует Калинкина пресс-служба компании.

Группа "Газпромбанк Лизинг" входит в четверку крупнейших компаний российского рынка лизинга. Является частью группы Газпромбанка. Активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний - "Газпромбанк Автолизинг" и Carcade. По итогам 2020 года лизинговый портфель группы составляет 292,1 млрд рублей.