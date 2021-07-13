ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от стихийных бедствий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в южных регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой. Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество", - ответили в ЦБ на запрос ТАСС.

Также регулятор рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков. "Аналогичная практика применялась Банком России в других регионах стихийных бедствий в прошлом, и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций", - отметили в ЦБ.

Неделей ранее в южных регионах страны прошли сильные ливни. В Крыму вышли из берегов три реки, были подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В городе Сочи, на который обрушились дожди со шквалистым ветром, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов локально остались без электричества.

Всего из-за ливней в Краснодарском крае пострадали почти 1,8 тыс. домовладений, погибли 8 человек: один - в Сочи, пятеро - в Туапсинском районе, двое - в Горячем Ключе.