Объем онлайн-сделок на Хайнане увеличился за полгода на 16%

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Объем онлайн-сделок, заключенных в китайской провинции Хайнань в январе - июне этого года, вырос в годовом исчислении на 16%, составив 127,7 млрд юаней (около $19,7 млрд). Об этом сообщило коммерческое управление провинции.

Примерно две трети от объема интернет-транзакций пришлись на оптовые продажи и торговлю в сегменте "бизнес для бизнеса". Оставшуюся треть составили розничные продажи товаров и услуг.

В сфере онлайн-торговли услугами наблюдался значительный рост, за полгода объем таких сделок составил 22,1 млрд юаней (почти $3,4 млрд), что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым высоким спросом у потребителей пользуются пищевая продукция, компьютеры, электроника, телекоммуникационное оборудование и косметические средства.

В основном интернет-сделки на Хайнане проводили в крупных населенных пунктах региона с населением 10 млн человек. Так, на административный центр провинции Хайкоу пришлось 68% от общего объема онлайн-продаж, на курортный город Санья - 15%, а на аэрокосмический городок Вэньчан - около 5%.

Доля розничных продаж в сельской местности провинции составила порядка 5% от общего объема онлайн-сделок. Хайнаньцы, проживающие вне города, приобрели в интернете товаров и услуг на 6,6 млрд юаней (около $1,02 млрд), что на 43% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.