Торговля топливом на Петербургской бирже превышает установленные минимальные нормативы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компании реализуют нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в объемах, значительно превышающих минимальные нормативы. Об этом сообщил журналистам глава биржи Алексей Рыбников.

"Торговля идет кратно выше нормативов", - сказал он.

Производители должны реализовывать через биржу не менее 11% от производства бензина, 7,5% от производства дизельного топлива, 11% керосина, 3% мазута и 7,5% от объема выпуска сжиженного углеводородного газа.

При этом ранее вице-премьер Александр Новак дал поручение увеличить минимальные объемы продажи топлива через биржевые торги на 1 п. п. Таким образом, нефтяники будут обязаны направлять на биржевые торги не менее 12% от произведенного бензина и не менее 8,5% от произведенного дизельного топлива. Ожидается, что норма заработает уже в третьем квартале. Изменения в приказ должны быть внесены до 15 июля 2021 года.

Причина роста цен

Рост биржевых цен на нефтепродукты происходит из-за повышенного спроса на топливо на фоне увеличения числа поездок на автомобилях внутри России, отметил Рыбников.

"Что происходит в этом году с точки зрения экономики? Все остались в стране, по большому счету пока никто никуда не уехал. Все ездят на автомобилях, потребление выросло, экономика оживилась серьезно по сравнению с 2020 годом. Это, конечно, тоже сказывается на потреблении основных нефтепродуктов: и бензина, и дизельного топлива в том числе. Поэтому мы видим этот повышенный спрос, а повышенный спрос материализуется в наших глазах повышением цен", - сказал он.

Рыбников отметил, что в пик сезонного повышенного спроса всегда наблюдается движение цены вверх, которое потом охладевает. "Закончится ли это [текущий рост цен] когда-нибудь? Все когда-нибудь кончается, посмотрим", - резюмировал глава биржи.

Повышение экспортных пошлин

Рыбников считает, что повышение экспортных пошлин сможет только краткосрочно повлиять на насыщение внутреннего рынка топливом, в долгосрочной перспективе такая мера приведет к снижению стимулов для производителей.

"Меры, которые затрагивают экспортный сегмент, - это совсем крайние меры, которые имеют какой-то краткосрочный эффект. Он будет в моменте способствовать насыщению рынка, потому что товар будет просто заперт внутри страны. Но мы опасаемся, что у этой меры могут быть долгосрочные последствия в виде снижения стимулов к производству", - сказал он, отвечая на вопрос, как повышение экспортных пошлин на бензин может повлиять на российский топливный рынок.

На СПбМТСБ оценивают производство бензина как профицитное по отношению к потребностям российского рынка. "Поэтому с такого рода мерами надо действовать крайне аккуратно. Но, опять же, это компетенция регуляторов, а не наша", - указал Рыбников.

Ранее "Российский топливный союз" обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть ряд предложений по стабилизации рынка топлива, среди которых повышение экспортных пошлин на бензин, увеличение нормативов минимального объема биржевых продаж бензина до 15% и 10% для дизельного топлива, а также начало субсидирования железнодорожных перевозок в регионы Дальнего Востока.