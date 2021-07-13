Мишустин дал высокую оценку проекту управления городским транспортом в Тверской области

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин дал высокую оценку проекту управления городским транспортом, который был представлен ему в ходе поездки в Тверскую область, предложил распространить его на другие регионы.

"Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны", - сказал Мишустин на встрече во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава правительства отметил, что показанная ему система управления городским транспортом "позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, повысила собираемость налогов", и все это с помощью очень простого приложения. "Не через какие-то усилия и контролируемую деятельность, а через удобные сервисы", - подчеркнул Мишустин.

Говоря о проекте транспортно-пересадочного узла в Завидово, который также был представлен премьеру, Мишустин отметил, что такие "инфраструктурные вложения" будут полезны и для самих жителей Тверской области, и для тех людей, которые захотят путешествовать по региону.