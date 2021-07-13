ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры поддержки для транспортного машиностроения, включая поддержку импортозамещения ключевых систем и компонентов.

В ходе посещения Мишустиным промышленного технопарка ООО "Ключевые системы и компоненты" генеральный директор компании Тарас Спивак обратился к главе правительства с просьбой рассмотреть возможность переориентировать меры господдержки именно на эту сферу.

"Сразу хочу сказать, что это абсолютно важно. Транспортное машиностроение - один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль. Пожалуйста, проработайте это вместе с коллегами", - обратился Мишустин к замминистра промышленности и торговли Александру Морозову.

Премьер также напомнил, что различных мер поддержки много, в том числе значительные средства запланированы на субсидирование экспорта, кроме того, государство помогает возмещать затраты по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), и в случае импортозамещения также можно вернуть до 30% затрат. "Много соответствующих инструментов у Минпромторга, но я бы хотел, чтобы мы вместе инвентаризировали все потребности конкретных производителей, чтобы они попадали под меры поддержки. Это поручение прошу исполнить Минпромторгу", - заключил Мишустин.