Минпромторг и Минфин определят объем поддержки предприятий после роста цен на металлы

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Источник покрытия издержек российских предприятий из-за роста цен на металлы уже создан за счет введения соответствующей пошлины, Минпромторг и Минфин должны определить необходимые объемы финансирования для поддержки таких производителей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин во вторник во время рабочей поездки в Тверь.

Один из сотрудников Тверского вагоностроительного завода спросил у премьера, планируют ли власти проводить мероприятия по сдерживанию роста цен на металлы или субсидировать его покупку для промышленных предприятий.

Мишустин в ответ напомнил, что решение о введении пошлины на экспорт продукции черной и цветной металлургии уже принято. "Это было сделано именно для того в первую очередь, чтобы сформировать источник покрытия тех издержек, которые в том числе предприятия, производители имеют из-за повышения цены", - пояснил глава кабмина. Он уточнил, что влияние на рост цен оказали и мировая конъюнктура, и увеличение экспорта.

"Источник этот создан. На сегодняшний день пошлина введена и есть поручение Минпромторгу, министерству финансов рассмотреть, соответственно, все те необходимые объемы финансирования, которые нужны, в том числе таким предприятиям, как ваше. Соответствующее поручение будет дано. Я уверен, что ваш завод - мощный завод - не останется без этой поддержки", - заключил премьер.

Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Для окатышей пошлина будет составлять не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее $115, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее $133, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150.