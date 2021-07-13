Банк России упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора для общественного обсуждения.

"Банк России отменяет лимит на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России", - указано в сообщении ЦБ.

Банк России указывает, что сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. "Такие лимиты вводились, в том числе чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки", - пояснил регулятор.

По словам директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены Курицыной, в последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок.

"У нас сейчас сформирована надежная расчетная и учетная инфраструктура, внедрены передовые технологии реализации корпоративных прав и участия акционеров в глобальных корпоративных действиях. И мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала", - отметила она.