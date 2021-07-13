Росатом: прибыль для ВВП Египта при строительстве АЭС в Эд-Дабаа составит $4 млрд в год

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта строительства первой в арабской республике атомной электростанции (АЭС) в Эд-Дабаа на Средиземном море только на этапе строительства составит $4 млрд в год. Об этом говорится в пресс-релизе Росатома, полученном ТАСС во вторник.

"По нашим оценкам, только при строительстве АЭС "Эд-Дабаа" добавленная стоимость к ВВП Арабской Республики Египет от реализации проекта составит около $4 миллиардов в год", - уточнил вице-президент по проекту в Египте АО "АСЭ", генеральный подрядчик строительства египетской атомной электростанции Григорий Соснин, выступая на круглом столе, где обсуждалась роль атомной энергии в устойчивом развитии государства.

Он также отметил, что на пике строительных работ общая численность строительно-монтажного персонала составит около 25 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. квалифицированных рабочих. При этом 70% рабочих на этапе строительства планируется набрать из числа местного населения Египта. Вместе с тем АЭС будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов в Египте и достижению целей Парижского соглашения по климату.

В свою очередь выступавший на мероприятии руководитель сектора ядерного топлива в Управлении по атомным станциям Египта (NPPA) Хешам Хегази подчеркнул, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, египетская сторона продолжает последовательно выполнять обязательства, связанные с разработкой проекта. "29 июня NPPA передало пакет документов Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта, необходимых для получения разрешения на сооружение блоков №1 и №2", - добавил чиновник.

Выступавший с приветственным словом директор регионального центра Росатома на Ближнем Востоке и в Северной Африке Александр Воронков подчеркнул, что атомная станция в Эд-Дабаа станет больше, чем просто стабильная генерация экологически чистой электроэнергии. "АЭС - это крупнейший инфраструктурный проект, реализация которого стимулирует развитие в различных отраслях экономики и приносит существенный вклад в бюджет страны. АЭС - один из важнейших источников занятости и драйверов устойчивого развития как региона ее сооружения и эксплуатации, так и страны в целом", - резюмировал он.

АЭС в Эд-Дабаа

АЭС в Эд-Дабаа - первая атомная станция в Египте, которая будет построена на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает.

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении АЭС общей стоимостью $30 млрд было заключено в ноябре 2015 года в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Каиру государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.