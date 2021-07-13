Крупнейшую железнодорожную станцию на Ямале отремонтируют до конца сентября

ТАСС, 13 июля. Вокзал на станции Коротчаево - самой крупной железнодорожной станции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также конечной станции Северного широтного хода (СШХ) - реконструируют до конца сентября. В ходе капитального ремонта будут проведены работы по внешней и внутренней отделке здания, сообщила во вторник пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Вокзал изменится кардинально - если раньше он выглядел внешне откровенно невзрачно, то сейчас уже преобразился. В отделке фасада использованы самые современные композитные материалы. Мы установили новую систему отопления, утепляем стены каменной ватой в два слоя - пассажирам и персоналу здесь будет теплее, светлее и уютнее. До конца сентября планируем завершить капитальный ремонт", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора "СеверСтройСервиса" Элбека Цулаева.

Сейчас рабочие уже заменили кровлю, установили новые окна и витражи. Продолжаются электромонтажные работы, установка приточно-вытяжной системы, ремонт покрытия и стен террасы, утепление и отделка фасадов.

Также в ходе ремонта планируется увеличить зал ожидания со 100 до 130 мест, открыть две комнаты отдыха, установить пандусы для маломобильных граждан и специальное оборудование для слабослышащих и слабовидящих.

"После завершения основных работ крупнейшая грузопассажирская станция Ямальской железнодорожной компании получит благоустроенную привокзальную территорию. Строители заасфальтируют перрон, подготовят участки для озеленения, проложат тротуары и установят новые бордюры", - добавили в пресс-службе.

Станция Коротчаево является связующим звеном между полигоном Ямальской железнодорожной компании и большой сетью железных дорог России. Через вокзал проходит большой пассажиропоток на Мессояхинское, Заполярное и Южно-Русское месторождения, а также в Тазовский и Пуровский районы.