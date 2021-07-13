Мишустин назвал анализ данных "нефтью XXI века"

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Тверь во вторник ознакомился с разработками компании Ctrl2Go, цифрового интегратора "Трансмашхолдинга".

Операционный директор компании Александр Дмитриев рассказал главе правительства, что предприятие решает сложную задачу обработки большого количества информации в реальном времени. Такие технологии, по его словам, обеспечивают надежность подвижного состава, цифрового производства, умных сервисов, логистики.

"Мы разработали свою экосистему, цифровую платформу умной аналитики F5", - сказал Дмитриев. Он добавил, что на этой же платформе была создана целая система управления персоналом, которая отслеживает состояние здоровья сотрудников предприятия, распознает параметры их действий и в конечном итоге обеспечивает рост производительности труда.

По его словам, в компании также есть разработки, касающиеся технологий дистанционного зондирования Земли. "Мы подошли к реализации проекта по климатической повестке, это проект у нас по направлению "Карбон". В 2019 году создали первый карбоновый полигон в Российской Федерации для отработки технологий измерения карбона", - уточнил Дмитриев. Он добавил, что компания Ctrl2Go предлагает создать национальную систему высокоточного измерения карбона, которая позволит на 85% территории РФ обеспечить значимую точность измерения, что очень важно, учитывая европейские инициативы по налогообложению предприятий, загрязняющих среду карбоновыми выбросами. "Мы готовы это сделать в формате государственно-частного партнерства. Пилотный прототип системы будет готов к сентябрю этого года, к 2024 году можно показать полное исполнение", - предложил Дмитриев.

Мишустин подчеркнул, что цифровая трансформация стала основой развития общества и экономики, в том числе, промышленного производства. "Та самая экосистема, которую вы делаете, позволяет вам очень эффективно планировать и управлять процессами сложного высокотехнологичного производства, которое использует цифровые двойники, системы автоматизированного проектирования", - отметил премьер, подчеркнув, что сбор данных позволяет совершенно по-другому строить предиктивную аналитику. Глава правительства сделал акцент на том, что "данные сегодня - это нефть, золото, платина ХХI века, которые со временем только дорожают, поэтому управление и сбор данных представляют основу прогресса ведущих компаний мира".

Глава кабмина назвал важным направлением сферу технологий отслеживания углеродного следа и создания системы измерения углеродного баланса природных экосистем.

"Мы им занимаемся. Знаете, что есть соответствующий проект, поэтому обязательно посмотрим ваши технологические предложения", - отметил он. Премьер констатировал, что при расчете налогов за карбоновые выбросы в настоящее время обсуждаются самые непопулярные решения. "У нас это одна из целей национального развития. Мы говорили об этом очень часто, - сказал Мишустин. - Эти пять основных целей развития, которые поставил перед нами президент, сегодня в том числе диктуют нам необходимость серьезно заниматься экосистемой, серьезно заниматься карбоновыми полигонами и снижать углеродный след везде, где это можно".