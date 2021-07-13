"Роснано" назначило нового управляющего директора по НИОКР и производству

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Старшим управляющим директором группы "Роснано" по НИОКР, производству и цифровой трансформации портфельных компаний назначен Михаил Ненюков, который ранее работал в концерне "Калашников". Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Роснано".

"Михаил Юрьевич возглавит направление, где он является специалистом высочайшего профиля. Мы надеемся, что с его помощью мы сможем приблизиться к нашим целям: обеспечим рост доходности портфеля и радикально повысим скорость выхода готового продукта на рынок", - заявил председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, чьи слова приводятся в сообщении.

В числе основных вопросов, которыми Ненюков будет заниматься в группе "Роснано", повышение операционной эффективности, исследования и разработка, создание передовых производств, в том числе новых бизнесов. Также в зону его ответственности войдут ключевые проекты инвестиционного дивизиона группы "Технологии и развитие", блок развития талантов и процессы цифровизации, создание и развитие интеллектуальных платформ для обеспечения доступа к научно-технической информации.

"Я рад стать частью команды главного инновационного актива нашей страны. Уверен, что вместе мы сможем в полной мере реализовать потенциал и улучшить эффективность производственных процессов. Повышение инвестиционной привлекательности отечественных наукоемких предприятий и создание уникальных продуктов - приоритетная, и что самое главное, выполнимая задача для дальнейшей работы", - сказал Ненюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Последние шесть лет Ненюков создавал новую производственную систему концерна "Калашников". Ранее занимавший пост старшего управляющего директора инвестиционного дивизиона "Технологии и развитие" Максим Кузюк покидает компанию, успешно выполнив задачи по утверждению стратегии группы "Роснано", рассказали в пресс-службе.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.