МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объем добычи лосося в России с начала 2021 года вырос на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и по состоянию на 12 июля 2021 года составил 29,6 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"К 12 июля 2021 года на Дальнем Востоке России добыто 29,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 4,7 тыс. тонн или 19% больше, чем в аналогичный период цикличного года (для горбуши - 2019 год, для остальных видов - 2020 год). За неделю прирост вылова тихоокеанских лососей составил 18,8 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, на прошедшей неделе на первую позицию по объему добычи лососевых вышла горбуша. Ее вылов достиг 20,2 тыс. тонн, что на 20% выше показателя на этот же период в 2019 году. Основной район промысла горбуши - северо-восток Камчатки. Здесь ее среднесуточный вылов достигает 3,5 тыс. тонн. Кроме того, активно развивается промысел горбуши в Магаданской области, в Охотском районе Хабаровского края и на Северных Курилах.

Общий вылов нерки достиг 7,4 тыс. тонн, что на 19% выше уровня ее добычи на отчетную дату прошлого года. Наиболее интенсивно промысел нерки идет в Карагинской подзоне. Кроме того, как сообщили в Росрыболовстве, хорошие промысловые показатели формирует западнокамчатская нерка.

Вылов кеты составил около 1,8 тыс. тонн - на 5% выше объема добычи на эту же дату. Рост темпов промысла кеты отмечается на Чукотке, в Карагинской подзоне и на западной Камчатке, а также на Северных Курилах. Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей (кижуча, чавычи и симы) в сумме составил 316 тонн.

Где основная добыча

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. На Камчатке добыли 26,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей (88% от общего вылова на Дальнем Востоке). В Сахалинской и Магаданской областях вылов достиг 2,1 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно (7% и 4% от общего вылова на Дальнем Востоке). В остальных дальневосточных регионах добыто около 800 тонн.