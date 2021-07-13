Фонд развития промышленности Ставрополья выдал предприятиям края более 517 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ставропольского края выдал более 517 млн рублей займов предприятиям региона на развитие инвестиционных проектов с 2018 года. Общая стоимость инвестпроектов превысила 1,1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Основная задача фонда - стимулирование экономического развития промышленных предприятий региона. За 2018 год фонд выдал три займа и израсходовал 131 млн рублей, в 2019 году займы были выданы семи предприятиям на сумму более 213 млн рублей, в 2020 году было выдано уже четыре займа на 53,1 млн рублей. Около 250 млн рублей из этой суммы составили средства бюджета Ставропольского края, остальные - привлечены из Фонда развития промышленности Российской Федерации по совместным программам финансирования", - пояснили в региональном министерстве.

В настоящее время Фонд развития промышленности Ставропольского края продолжает работать с потенциальными заемщиками в рамках региональной госпрограммы "Развитие энергетики, промышленности и связи". За первые шесть месяцев 2021 года Фондом уже профинансировано три предприятия на общую сумму 120 млн рублей. "Оказанная в первом полугодии 2021 года поддержка позволит увеличить штат на производствах на 30 человек, при этом семь рабочих мест будут высокопроизводительными, с более высокой средней зарплатой", - цитирует пресс-служба министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

Благодаря поддержке фонда, оказанной предприятиям в 2018-2020 годах, будет создано 115 новых рабочих мест, а объем дополнительных налоговых поступлений в краевой и федеральные бюджеты составит более 811 млн рублей.