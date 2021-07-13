ВТО считает невозможным восстановление экономики без решения проблем с доступом к вакцинам

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики невозможно без устранения неравенства в доступе к вакцинам от коронавируса среди разных стран. Такое мнение генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила во вторник на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Пока мы не устраним неравенство в доступе [к вакцинам], которое мы наблюдаем сейчас в мире, у нас не будет реального устойчивого восстановления, потому что никто не находится в безопасности. Даже если вы вакцинируете всех в вашей стране, новые штаммы <...> могут вернуться", - сказала она.

"Я думаю [на недавней встрече министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати] был значительный уровень признания того, что мы все еще находимся в процессе восстановления, который является стремительным в некоторых регионах мира <...>, но он хрупкий. <...> Думаю, есть осознание того, что на каких-то континентах все идет хорошо, а на других - не так хорошо. Африка, Латинская Америка, Ближний Восток не восстанавливаются такими же темпами. И есть один аспект, стоящий за всем этим, - проблема неравенства [в доступе к] вакцинам", - пояснила она.