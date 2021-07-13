Число дорожных объектов, подлежащих ремонту в 2021 году в Заполярье, выросло почти вдвое

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Количество дорожных объектов, которые планируют отремонтировать в 2021 году в муниципалитетах Мурманской области, увеличено на 87% по сравнению с прошлым годом, при этом объем ремонтных работ на дорогах местного значения вырос на 110 тыс. кв. м. Об этом сообщили во вторник в министерстве информационной политики региона.

"В 2021 году на 87% увеличено количество дорожных объектов, подлежащих ремонту в муниципальных образованиях Мурманской области, по сравнению с прошлым годом. В рамках дорожной кампании до начала осени в муниципалитетах планируют обновить асфальтобетонное покрытие на 131 улице", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин, работы уже завершены на 20 улицах в шести муниципальных образованиях, что составляет почти 22% от общего объема работа. "Дорожное покрытие обновлено в Кандалакше, Мончегорске, Мурмашах, Зеленоборском, Верхнетуломском и Алакуртти", - прокомментировал ситуацию с ремонтами Гришин.

Руководитель регионального Минтранса также добавил, что в 18 муниципалитетах на 75 улицах продолжаются работы по замене асфальта. В высокой степени готовности - от 75% до 90% - дорожные объекты, расположенные в Кильдинстрое, Мончегорске, Оленегорске и Кольском районе.