Представители торговых центров Петербурга попросили власти открыть фуд-корты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Представители крупнейших торговых центров Петербурга, операторов общественного питания обратились к губернатору города Александру Беглову и главе местного управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой открыть фуд-корты в обмен на выполнение нескольких требований. Об этом говорится в обращении (есть в распоряжении ТАСС), подписанном крупнейшими управляющими ТЦ в городе.

В частности, указанные предприниматели предлагают открыть в ТЦ пункты вакцинации, допускать к работе с посетителями 60% вакцинированных сотрудников. Также они, в случае разрешения работы, ограничат наполняемость фуд-кортов 30-50% от максимальных значений.

Подлинность обращения подтвердила ТАСС руководитель управления по связям с общественностью "Теремка" Елизавета Исмагилова. "Вчера состоялся круглый стол, на котором были представители крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга, представители операторов общественного питания, которые работают на фуд-кортах, и представители "островков", которые в торговых центрах тоже закрыты. По итогам этой встречи было составлено письмо, которое будет направлено губернатору, в Роспотребнадзор. Содержание письма - ослабить ограничения на фуд-кортах, разрешить работу навынос, работу по обслуживанию в зале", - сказала она.

Исмагилова добавила, что действующие в городе ограничения негативно сказываются на бизнесе. "Падение оборотов доходит до 20%. Также это очень серьезная демотивация людей, мы никого не уволили, никого не сократили, всех перераспределили, но это серьезный удар для сотрудников и отрасли, люди теряют постоянные места работы. Для сферы общественного питания важна работа в конкретной локации: рядом с домом, учебой", - отметила она.

Комментарием Смольного и Роспотребнадзора ТАСС пока не располагает.